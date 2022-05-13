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Кляті питання

9 мая, угрозы Лукашенко, контрнаступление на Харьковщине – главное о войне на этой неделе

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Пятница, 13 мая 2022, 07:36

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

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Цього тижня говоримо про наступне:

  • Українська та західна розвідки повідомляли, що 9 травня Путін може оголосити мобілізацію в Росії. Чому цього не відбулось?
  • Що стоїть за заявою ставленика окупантів в Херсоні Кирила Стремоусова про бажання жити у складі РФ?
  • Лукашенко перекидає армію та знову погрожує війною. Чи готова білоруська армія воювати в Україні?
  • Що змінилось на фронтах за тиждень? Говоримо про контрнаступи на Харківщині, ситуацію в Маріуполі та про удари по острову Зміїний.

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Кляті питання

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