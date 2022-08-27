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Кляті питання

У России закончилась оперативная пауза, но они ничего не могут достичь – главное о войне через неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Суббота, 27 августа 2022, 19:39

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

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Цього тижня говоримо про наступне:

00:24 – Півроку війни

4:34 – Чи можна вважати застій на фронтах нашою перемогою?

8:18 – Чи слід очікувати нових ракетних обстрілів з боку Росії?

14:48 – Що відбувається на лінії фронтів?

16:30 – Що там "бавовна" у Криму?

18:52 – Путін підписав указ про збільшення армії. До чого готується Росія?

23:53 – Що відбувається з мобілізацією в Україні?

25:50 – Вбивство Дар’ї Дугіної: Що відомо?

32:16 – Що там Білорусь?

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Кляті питання

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