У России закончилась оперативная пауза, но они ничего не могут достичь – главное о войне через неделю
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.
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Цього тижня говоримо про наступне:
00:24 – Півроку війни
4:34 – Чи можна вважати застій на фронтах нашою перемогою?
8:18 – Чи слід очікувати нових ракетних обстрілів з боку Росії?
14:48 – Що відбувається на лінії фронтів?
16:30 – Що там "бавовна" у Криму?
18:52 – Путін підписав указ про збільшення армії. До чого готується Росія?
23:53 – Що відбувається з мобілізацією в Україні?
25:50 – Вбивство Дар’ї Дугіної: Що відомо?
32:16 – Що там Білорусь?
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Кляті питання
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