Массированный ракетный удар по критической инфраструктуре, Крымский мост и заявления Лукашенко – главное о войне за неделю
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.
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Цього тижня обговорюємо наслідки бавовни на Кримському мосту, масовані ракетні обстріли Росії по критичній інфраструктурі, ситуацію на фронтах та заяви Лукашенка про створення спільного з РФ угрупування військ.
Слухайте також епізод подкасту "(не)Безпечна країна" з американським генералом Веслі Кларком:
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Кляті питання
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