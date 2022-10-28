Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
Кляті питання

"Грязная бомба", иранские ракеты, причины увеличения воздушных тревог и ситуация на фронтах – главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Пятница, 28 октября 2022, 20:00

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts Spotify | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Цього тижня говоримо про наступне:

  • Як змінились російські обстріли по критичній інфраструктурі України за три тижні?
  • Що треба знати про іранські ракети, які може використати Росія, в чому взагалі відмінність між крилатими та балістичними ракетами, та чому іранські ракети становлять небезпеку?
  • Що відбувається на фронтах та як змінилась ситуація з минулого тижня?
  • Чому збільшилась кількість повітряних тривог по всій Україні та до чого тут Білорусь?

Слухайте також новий епізод подкасту "(не)Безпечна країна" з очільником Луганської ОВА Сергієм Гайдаєм:

Підписуйтесь на подкаст "(не)Безпечна країна", щоб не пропустити нові епізоди: Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifySoundcloud,  інші платформи

Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

Слушайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, АБУК и других платформах

"Грязная бомба", иранские ракеты, причины увеличения воздушных тревог и ситуация на фронтах – главное о войне за неделю
28 октября 2022, 20:00 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Как россияне, аннексировав Крым, хотели присвоить еще и крымские сокровища, застрявшие в Амстердаме на 8 лет?
27 октября 2022, 19:08
Россия разрушает украинскую энергосистему. Можем ли мы остаться без электроэнергии зимой? Объясняет журналист Дмитрий Рясной
25 октября 2022, 18:52 — Федор Попадюк, Дмитрий Рясной
Новоград-Волынский. Фронт, который держит Житомирщина
24 октября 2022, 17:50
"Оксфорд" для ВСУ. Как Великобритания учит украинских военных. Аудиоверсия
23 октября 2022, 18:00 — Роман Романюк
Все подкасты...
Каналы
Чому вони крадуть?
5 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
(не)Безпечна Країна
3 эпизода
Кляті питання
130 эпизодов
УП. Вголос
5 эпизодов
Один одному
18 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
У тіні
1 эпизод
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Життя бентежне
10 эпизодов
Я не встигаю!
13 эпизодов
Ок и шо?
72 эпизода
Ранкова доза
13 эпизодов
Температура — нормальная!
55 эпизодов
Культура всего
54 эпизода
Украина после карантина
13 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов