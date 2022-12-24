Чем важно Запорожское направление? Главное про войну за неделю
— Суббота, 24 декабря 2022, 09:14
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.
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Цього тижня обговорюємо:
- Новий пакет військової допомоги США Україні на суму 1,85 мільярда доларів передбачає надання однієї батареї зенітно-ракетного комплексу Patriot із боєприпасами;
- Збільшення Росією чисельності армії та чому це означає, що Росія готується до затяжної війни;
- Важливість запорізького напрямку для ЗСУ;
- Що відбувається на Бахмутському та Сватівському напрямках;
- Що відбувається у Білорусі?
Слухайте також інші епізоди подкасту:
Кляті питання
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