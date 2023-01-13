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Кляті питання

Трудные бои за Соледар, перестановки в Генштабе РФ, танки Leopard от Польши – главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Пятница, 13 января 2023, 20:20

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді подкасту, який вперше виходить в форматі відео, мова піде про Соледар, його значення для оборони та про ситуацію, яка відома станом на 12 січня 16:00.

Другою важливою темою стануть перестановки в Генштабі РФ а також питання другої хвилі мобілізації.

Також у подкасті мова піде про танки Leopard, ракети Sea Sparrow та про перекидання російських військових з Білорусі на окуповану Луганщину.

Аудіоверсія: 

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Кляті питання

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