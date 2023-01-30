Почему уволили Кирилла Тимошенко, нескольких председателей ВГА и заместителей министров? Объясняет Роман Кравец
Минулого тижня у відставку відправили заступника міністра оборони, заступника міністра інфраструктури, кількох прокурорів, голів ВЦА та колись близького до президента заступника голови ОПУ Кирила Тимошенка.
Всі ці відставки співпали зі скандалами пов'язаними із закупівлями харчів для військовослужбовців за завищеними цінами. А також після затримання заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського, який хотів заробити 400 тисяч доларів при закупівлі генераторів.
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" говоримо з журналістом УП Романом Кравцем про те, як та чому відбувалися ці відставки, та чи слід очікувати нових кадрових рішень
Кляті питання
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