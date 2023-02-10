Варианты возможного наступления россиян и сравнение Леопард-1 с Леопард-2 – главное о войне за неделю

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

Цього разу говоримо про можливі варіанти наступу росіян, як найбільш, так і найменш вірогідніші, про ситуацію під Вугледаром, Бахмутом та на лінії Сватове – Кремінна, про те, чому ПВК "Вагнер" кажуть що перестають вербувати ув'язнених росіян, про танки Leopard-1 і різницю з Leopard-2 та про навчання українських пілотів на винищувачах в Британії.