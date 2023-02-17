Результаты Раммштайна, русские воздушные шары, ситуация на фронтах и заявления Лукашенко — главное о войне за неделю
Результати Рамштайну, російські повітряні кульки, ситуація на фронтах та заяви Лукашенка — головне про війну за тиждень
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді обговорюємо наступні теми:
Як Росія змінює тактику ракетних обстрілів та навіщо запускає повітряні кульки?
Якими є результати чергової зустрічі Рамштайн та чим важливе рішення про розширення потужностей для виготовлення боєприпасів?
Що змінилось на фронтах за тиждень і якою є ситуація у Бахмуті, Вугледарі, Сватово та Кремінній?
Про що свідчать нові заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка?
Кляті питання
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