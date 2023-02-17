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Кляті питання

Результаты Раммштайна, русские воздушные шары, ситуация на фронтах и заявления Лукашенко — главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Пятница, 17 февраля 2023, 18:16

Результати Рамштайну, російські повітряні кульки, ситуація на фронтах та заяви Лукашенка — головне про війну за тиждень

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

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У новому епізоді обговорюємо наступні теми:

Як Росія змінює тактику ракетних обстрілів та навіщо запускає повітряні кульки?

Якими є результати чергової зустрічі Рамштайн та чим важливе рішення про розширення потужностей для виготовлення боєприпасів?

Що змінилось на фронтах за тиждень і якою є ситуація у Бахмуті, Вугледарі, Сватово та Кремінній?

Про що свідчать нові заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка?

Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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Результаты Раммштайна, русские воздушные шары, ситуация на фронтах и заявления Лукашенко — главное о войне за неделю
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23 эпизода
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Життя бентежне
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