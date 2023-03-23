Удары по Одессе и Запорожью, ситуация в Бахмуте и Авдеевке РФ расконсервирует танки Т-54 — главное о войне за неделю
— Четверг, 23 марта 2023, 21:46
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді:
- Обговорюємо нові атаки безпілотниками та удари по Одесі й Запоріжжю, а також те, чому ППО не дуже допоможе прифронтовим населеним пунктам, які обстрілюють з різних РСЗВ та С-300.
- Розповідаємо про ситуацію у Бахмуті та у Авдіївці, а також на інших ділянках фронту.
- Коментуємо замітку CIT про те, що Росія повертає із баз зберігання старі радянські танки Т-54.
- А також пояснимо, що таке збіднений уран і навіщо він потрібен, та поговоримо про постачання Китаєм зброї Росії.
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Кляті питання
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