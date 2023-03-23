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Кляті питання

Удары по Одессе и Запорожью, ситуация в Бахмуте и Авдеевке РФ расконсервирует танки Т-54 — главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Четверг, 23 марта 2023, 21:46

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді:

  • Обговорюємо нові атаки безпілотниками та удари по Одесі й Запоріжжю, а також те, чому ППО не дуже допоможе прифронтовим населеним пунктам, які обстрілюють з різних РСЗВ та С-300.
  • Розповідаємо про ситуацію у Бахмуті та у Авдіївці, а також на інших ділянках фронту.
  • Коментуємо замітку CIT про те, що Росія повертає із баз зберігання старі радянські танки Т-54.
  • А також пояснимо, що таке збіднений уран і навіщо він потрібен, та поговоримо про постачання Китаєм зброї Росії.
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Кляті питання

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Удары по Одессе и Запорожью, ситуация в Бахмуте и Авдеевке РФ расконсервирует танки Т-54 — главное о войне за неделю
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