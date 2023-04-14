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Кляті питання

Слив разведывательных данных, ситуация в Бахмуте, электронные повестки в России — главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Пятница, 14 апреля 2023, 14:49

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про злив розвідувальних даних США та про те, хто за цим може стояти та як цей злив може вплинути на контрнаступ. Також розповідаємо про важку ситуацію у Бахмуті та ситуацію на інших ділянках фронту. І обговорюємо електронні повістки в Росії та як це може вплинути на ситуацію на фронті.

Уточнення: епізод записувався до того, як стало відомо про затримання підозрюваного у зливі розвідданих американського військового.

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Кляті питання

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