Авдеевка, левый берег Херсона и морские дроны в Севастополе — главное о войне за неделю
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про нові ракетні обстріли, які відбулись в ніч на 28 квітня, обговорюємо, як треба сприймати новини про те, що українські сили зайняли позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області, розповідаємо про те, що відбувається на фронтах та про те, як працюють морські дрони.
Кляті питання
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