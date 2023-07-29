Успехи на Юге, тяжело возле Сватово, российские "Ланцеты" и норвежские Black Hornet – главное о войне за неделю
— Суббота, 29 июля 2023, 18:51
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк та заступник головного редактора УП Євген Будерацький говорять про:
- Важку ситуацію на Сватівському напрямку
- Просування під Бахмутом
- Ситуацію на півдні: звільнення Старомайорського та бої під Работино
- Нові ракетні обстріли
- Норвезькі дрони Black Hornet, російські "Ланцети" та FVP-дрони
- Розширення кількості строковиків в РФ за рахунок підняття призовного віку
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Кляті питання
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