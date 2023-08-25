Путин убил Пригожина, ВСУ освободили Роботино, Запад дает F-16 — главное о войне за неделю
— Пятница, 25 августа 2023, 22:48
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
- Смерть Пригожина та майбутнє ПВК "Вагнер"
- Звільнення Роботиного
- Спецоперації ГУР: операція з виманювання Мі-8, підрив С-400, висадка у Криму;
- Що таке С-400 та скільки їх у Росії?
- Коли та скільки F-16 отримає Україна?
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Кляті питання
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