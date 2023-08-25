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Кляті питання

Путин убил Пригожина, ВСУ освободили Роботино, Запад дает F-16 — главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Пятница, 25 августа 2023, 22:48

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Смерть Пригожина та майбутнє ПВК "Вагнер"
  • Звільнення Роботиного
  • Спецоперації ГУР: операція з виманювання Мі-8, підрив С-400, висадка у Криму;
  • Що таке С-400 та скільки їх у Росії?
  • Коли та скільки F-16 отримає Україна?
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Кляті питання

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Путин убил Пригожина, ВСУ освободили Роботино, Запад дает F-16 — главное о войне за неделю
25 августа 2023, 22:48 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
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