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Кляті питання

"Бурятский батальон" из корейцев, российские дроны "Герберы" и Abrams от Австралии – главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Четверг, 17 октября 2024, 22:28

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Можливу участь військових КНДР у війні на боці РФ; 
  • Танки Abrams від Австралії; 
  • Ситуацію на фронтах;
  • Російські ударні дрони та дрони на оптоволокні 
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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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"Бурятский батальон" из корейцев, российские дроны "Герберы" и Abrams от Австралии – главное о войне за неделю
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