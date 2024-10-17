"Бурятский батальон" из корейцев, российские дроны "Герберы" и Abrams от Австралии – главное о войне за неделю
— Четверг, 17 октября 2024, 22:28
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
- Можливу участь військових КНДР у війні на боці РФ;
- Танки Abrams від Австралії;
- Ситуацію на фронтах;
- Російські ударні дрони та дрони на оптоволокні
Слухайте подкаст «Кляті питання» на зручній платформі:
Кляті питання
Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.
Слушайте подкаст "Кляті питання" на Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Overcast, АБУК и других платформах