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Кляті питання

Почему Китай молчит о войне между Украиной и Россией и готов ли Пекин к войне с США?

Евгений Будерацкий — Воскресенье, 30 марта 2025, 13:11

После возвращения Дональда Трампа в Белый Дом едва ли не ежедневно звучит куча заявлений, от которых кругом голова не только у обычных обывателей, но и у крупных государств.

Угрозы Мексике и Панаме, насмешки над Канадой, попытки купить Гренландию. Все это заставило серьезно задуматься над изменениями в геополитике не только Украине, но и многим европейским государствам.

Впрочем, как-то в стороне остается новая роль в мировом раскладе еще одного крупного игрока – Китая. И это при том, что сам Трамп считает Пекин главным стратегическим конкурентом для США.

Почему отмалчивается Китай? Ожидать ли большой войны между Пекином и Вашингтоном? Сможет ли США оторвать Россию от Поднебесной? Пойдет ли Европа на сближение с Китаем? Прекратит ли Китай поставки необходимого для войны оборудования в Украину? Стоит ли Киеву дружить с Пекином? И наконец, как Литва стала главным европейским врагом Китая?

Обо всем этом в подкасте "Кляті питання" Евгений Будерацкий поговорил с заведующим кафедрой международных отношений и внешней политики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Виктором Константиновым.

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