Кто уничтожает россиян "Бабой-ягой"? Артем Беленков про полк Nemesis, технологии и тяжелые дроны

В определенный момент большой войны к россиянам начала прилетать "Баба-яга", наводить страх посреди ночи, уничтожать их технику и людей. В Украине нет дрона "Баба-яга" – так россияне называют габаритные беспилотники-бомберы, такие как "Nemesis" или "Vampire".

Среди тех, кто активно охотится на российскую технику по ночам – 412 отдельный полк Nemesis Сил Беспилотных Систем. На их счету большое количество пораженной техники россиян – "Буки", "Торы" и даже северокорейская САУ "Коксан".

В новом эпизоде подкаста "Кляті питання" говорим с начальником штаба полка Nemesis Артемом Беленковым. Мы поговорили о трансформации Nemesis из батальона в полк и о том, как функционирует полк сейчас; о том, как дроны Nemesis повлияли на линию боевого соприкосновения, о поиске людей и развитии технологий.

Читайте также наш текст о дронах "Баба-яга" или слушайте аудиоверсию.