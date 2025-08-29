Удары по российским НПЗ, Степногорск и Серебрянское лесничество, ракеты ERAM – главное о войне за неделю
— Пятница, 29 августа 2025, 15:10
Каждую неделю автор подкаста "Кляті питання" Федор Попадюк расспрашивает заместителя главного редактора "Украинской правды" Евгения Будерацкого о последних важных событиях полномасштабной войны с Россией и ситуации на фронтах.
В новом эпизоде говорим о:
- Очередном массированном обстреле Киева;
- Ударах по российским НПЗ;
- Ситуации под Добропольем в Донецкой области и возле Степногорска в Запорожской области;
- Американских ракетах ERAM для Украины;
