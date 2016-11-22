Конкурс до Верховного Суду. У вас немає причин відмовлятися

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Вівторок, 22 листопада 2016, 15:09
Святослав Вакарчук
музикант, громадський діяч, для УП

Конкурс на посади суддів Верховного Суду триває.

Тривають і сумніви багатьох порядних людей чи варто туди подаватись. Непорядні довго не думатимуть – точно подадуться.

Тож моє питання всім порядним людям: ви боїтесь забруднитися чи не вірите в зміни?

Якщо боїтесь забруднитися, то хочу вам нагадати, що найкращі досягнення людства часто робилися не з "ангельського нектару", а з того що було під рукою. А там всіляке траплялось...

Якщо ж ви не вірите в зміни на краще – так без вашої участі вони не настануть точно, а з вашою участю є велика ймовірність успіху.

Одним словом, ви і тільки ви можете своїми діями показати різницю. Тож подавайтеся просто зараз, панове молоді адвокати та вчені, до Верховного Суду, якщо маєте знання і бажання змін.

У вас немає справді вагомих причин відмовлятися.

Ну хіба що брак часу заповнити заявку, бо ви вчергове добиваєтесь справедливості в ЖЕКу, або намагаєтесь влаштувати в дитячий садочок вашу дитину, або думаєте, де взяти гроші на операцію батьків в нашій безкоштовній лікарні...

Це, правда, вже дещо інша історія... Лише, дивіться, не станьте частиною цієї історії назавжди...

Повідомити про намір взяти участь у конкурсі до Верховного Суду

Святослав Вакарчук, музикант, громадський діяч, для УП

Теми: Верховний суд
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Колонки

Святослав Вакарчук Конкурс до Верховного Суду. У вас немає причин відмовлятися
Якщо боїтесь забруднитися, то хочу вам нагадати, що найкращі досягнення людства часто робилися не з "ангельського нектару". Якщо ж ви не вірите в зміни на краще – так без вашої участі вони не настануть точно, а з вашою участю є велика ймовірність успіху.
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