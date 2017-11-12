Новий ВС. Велике бачиться на відстані. І воно вже близько

Четыре года назад мало кто из нас мог бы себе представить, какие изменения произойдут в Украине и как сложится наша судьба. В том числе, и те люди, которые сегодня приняли присягу судьи нового Верховного Суда и фамилии которых попали в текст указа президента о назначении судей в ВС.

Даже если в мечтах они желали когда-либо занять такую высокую должность, то вряд ли рассчитывали, что это произойдет так, как произошло сейчас – в результате конкурса, с онлайн-трансляцией их диалогов с членами Высшей квалификационной комиссии, изучением под микроскопом каждого факта биографии и публикацией полного досье в интернете.

Возможно, если бы некоторым из победителей конкурса четыре года назад показали будущее, они бы зареклись участвовать в этом мероприятии.

Больше всего удивились бы победители – выходцы из адвокатуры и ученой среды. Ведь тогда у них вовсе не было права претендовать на мантию судьи ВС, минуя 15 лет трудовых будней судьи нижестоящей инстанции или работы в КСУ.

Удивились бы и будущие члены ВККС, узнав, какой объем работы им предстоит сделать.

Удивились бы и критики конкурса – тому, что они получат немыслимые ранее возможности критиковать реформаторов и изменения, за которые сами ратовали.

Самое главное достижение конкурса – возможность поверить каждому талантливому, достойному юристу, что он может воспользоваться социальным лифтом и претендовать на должность судьи Верховного Суда путем участия в абсолютно открытом, прозрачном конкурсе и быть в нем успешным. Ведь ранее разочарование в государственном механизме проведения кадровых процедур само по себе не давало возможность организовать нормальную конкуренцию и выбрать лучших из лучших.

В процессе реализации судебной реформы государство получило действительно новаторский, мощный, эффективный механизм отбора профессионалов. И сможет применять его в дальнейшем в других конкурсах на занятие важнейших должностей не только в судебной системе.

Если сравнивать, как было и как стало, то мы сегодня имеем:

I. Исключение из процесса политического органа – парламента.

Верховная Рада, которая раньше в "кулуарном" режиме избирала судей в Верховный Суд и другие суды, – полностью и окончательно отстранена от кадровых процессов судебной системы.

Основные решения принимают органы в системе судоустройства, независимые от других ветвей власти. Президент выполняет лишь церемониальную роль, подписывая указ на основании представления Высшего совета правосудия (ВСП).

Поэтому за все испытания тех лиц, которые в итоге прошли этапы отбора в новый ВС, от начала и до конца отвечали только два органа – Высшая квалификационная комиссия судей и Высший совет правосудия.

II. Конкурс как таковой и совершенно новые процедуры отбора.

Ранее подобных конкурсов не существовало вообще.

И мы не могли себе представить, чтобы на сайте судебной власти было заблаговременно размещено объявление о наличии вакансии в Верховном Суде, подробнейшие правила проведения конкурса и его методология.

Мы не могли себе представить, чтобы затем огласили публичный конкурс на эту вакансию, опубликовали бы список претендентов, их досье, имущественную декларацию, информацию о родственных связях, декларацию добропорядочности, тестировали бы их знания и предлагали беседовать с психологом, а затем с ВККС, демонстрируя все это в прямом эфире.

Этого всего ранее никогда не было. Еще три года назад была закрытой даже просто информация о наличии вакансий не только в Верховный, но и в любой другой суд страны. Представляете?..

Мы обязательно проведем конкурс еще не один раз (например, в апелляционные суды или высшие специализированные суды) – полагаю, в следующий раз процедура будет более отточенной.

III. Люди.

Мы смогли "захантить" в судебную систему новых людей. 24% победителей в конкурсе в Верховный Суд – люди "не из системы": адвокаты, ученые.

Уверен, что наибольший за всю историю отборов в суды первой инстанции поток людей, который последовал сразу после конкурса в ВС (а это более пяти тысяч юристов), также следствие того, о чем я говорил выше. Реформаторы показали реальность перспектив успешно пройти испытания без наличия "блата" и других липких способов. Такой ажиотаж был впервые.

IV. Критерии отбора: компетентность, профессиональная этика и добропорядочность.

Впервые законом были определены одинаковые для всех участников конкурса критерии конкурса – независимо от стажа работы, связей, уровня знаний и авторитета среди коллег. Исключений быть не может – это доказано на примере конкурса в Верховный Суд.

Ранее этих критериев в законе не существовало, как и любых других нормативно установленных.

V. Досье на каждого кандидата в публичном доступе.

Все желающие могут ознакомиться на сайте ВККС с биографией, мотивацией, его профессиональным опытом, результатами специальной проверки, родственными связями и прочее – и конечно, обсудить эту информацию со всех сторон на кухне, в социальных сетях и по телевидению.

Каждое решение Комиссии попадает в досье кандидата.

Такая практика не то, что не существовала ранее в Украине, ее нет даже в подавляющем большинстве стран мира.

Ранее претенденты в Верховный и другие суды заполняли только краткую бумажную декларацию. Теперь же им приходиться потратить немало времени, чтобы доказать, что им нечего скрывать – заполнить подробнейшую анкету, декларацию родственных связей, электронную декларацию, где указать свое имущество, доходы и так далее.

ВККС получает информацию из более чем 20 источников о кандидате, в том числе НАБУ и НАПК. Поэтому любая недосказанность может помешать ему/ей пройти проверку и получить приоритет перед конкурентом.

VI. Проверка профессиональных знаний.

Ранее кандидат в Верховный Суд проходил такую проверку в закрытом режиме в узком кругу неизвестных обществу лиц и в отсутствие всякой прозрачной методологии.

Теперь даже самые опытные, авторитетные судьи обязаны публично еще раз доказать свой профессионализм. Процедуру тестирования мониторят десятки наблюдателей, а сама она транслируется в интернет.

VII. Проверка психологических качеств и IQ.

Это нововведение, пожалуй, стало самым стрессовым для кандидатов в новый ВС, которые сдавали 4 психологических теста и тест на общие способности.

Не все смогли показать уровень морально-этических качеств, достойный уровня судьи Верховного Суда – поэтому не смогли дотянуться до желаемой планки.

VIII. Трансляция собеседований в режиме онлайн на канале ВККС.

Такая новация позволяет увидеть, как кандидат проходил собеседование, какие вопросы ему задавали, что он отвечал.

Подобная процедура даже в Европе сейчас проводится в закрытом конфиденциальном режиме. Мы же ее открыли полностью.

IX. Общественный совет добродетели.

Еще несколько лет назад общественность и СМИ не имели возможности критиковать участников конкурса и сам конкурс хотя бы потому, что отсутствовала сама информация о конкурсе. Теперь в законе прямо прописано существование специального представительского органа общественности, который содействует ВККС в проверке морально-этических качеств кандидата.

Подобный опыт является уникальным как для Украины, так и для мировой практики.

Несмотря на то, что наши европейские коллеги нас критикуют за практику такого глубокого участия общественности в конкурсных процедурах в судебной системе – реформаторы, тем не менее, пошли на такой шаг, учитывая запрос общества в результате Революции достоинства.

Представители общественности рядом с серьезными профессионалами – членами ВККС – во время конкурса получили не только новый для многих из них опыт аналитической работы, но и публичную известность, благодаря вниманию СМИ и трансляции почти всех процедур в интеренет.

Это дает им возможность не только для дальнейшего карьерного роста, но и, чем черт не шутит, для эффектного начала политической деятельности, если появится желание для таковой.

X. Рейтинг кандидатов по итогам конкурса.

Любой наблюдатель может увидеть, сколько баллов набрал тот или иной кандидат не только по итогам всего конкурса, но и каждого отдельного этапа.

До судебной реформы подобных рейтингов не существовало. Ведь рейтинг составляется только по итогам конкурса. А если конкурса нет, то какой может быть рейтинг?..

* * *

Большое видится на расстоянии.

В пылу конкурсно-отборочных процедур мы не всегда замечаем, как быстро меняется окружающая нас действительность, как по "принципу домино" одни изменения влекут другие.

В судебной системе удалось провести по европейским и мировым меркам беспрецедентный по масштабам и открытости конкурс. Он, может быть и не идеален (с точки зрения критиков) – но вполне может стать эталоном для других конкурсов, проводимых в стране.

Общество получило новый Верховный суд в результате открытого конкурса.

Можно не называть это успехом. Назовем это первым результатом. Дождемся первой тысячи решений судей нового Верховного Суда.

Судьи нового ВС – часть общества. Они часть нас. Будем волноваться за них. Будем на них надеяться.

Потому что они – наш шанс на восстановление справедливости в стране, в которой мы живем.

Сергей Козьяков, Председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины, к.ю.н., специально для УП