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Присягу склали 113 суддів нового Верховного суду

Субота, 11 листопада 2017, 11:55
Присягу склали 113 суддів нового Верховного суду

Президент Петро Порошенко підписав указ про призначення 113 суддів нового Верховного суду.

Про це повідомив заступник голови Адміністрації президента Олексій Філатов, передають "Українські новини".

"Я чесно вам хочу сказати - я вірю в новий Верховний суд. Я вірю, що все у нас вийде", - сказав Порошенко на церемонії присяги суддів.

Також Порошенко заявив, що має намір разом із законопроектом про антикорупційний суд подати проект закону про воєнний суд.

"Ми відкриваємо нову сторінку в історії правосуддя в нашій країні", - зазначив Порошенко, пише "Інтерфакс-Україна".

Президент додав, що новий Верховний суд - "кардинально оновлений в порівнянні з попереднім".

За його словами, завдяки ухваленому закону про зміни у низці процесуальних кодексів встановлюються інші правила судового процесу - "ефективного, швидкого і зручного для всіх його учасників", а осучаснення адміністративного судочинства спростить захист громадян у відносинах з державою.

Більше про новообраних суддів ВС читайте тут: "Новий" Верховний Суд: реформа, якої не було".

Теми: Верховний судПорошенко
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