Луценко відсторонив трьох співробітників на час розслідування конфлікту з НАБУ

Генпрокурор Юрій Луценко відсторонив трьох працівників ГПУ від виконання службових обов’язків на час проведення службового розслідування за фактом конфлікту із НАБУ.

Про це повідомила прес-служба відомства.

"Рішення про відсторонення, прийнято з метою забезпечення здійснення ефективного, швидкого та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом вказаних подій, яке здійснює Головне слідче управління СБУ", - повідомили у Генпрокуратурі.

Як відомо, між Антикорупційним бюро та Генпрокуратурою виник конфлікт стосовно стеження.

12 серпня Генеральна прокуратура виявила стаціонарний пост спостереження за своїми співробітниками за адресою вул. Симона Петлюри, 7/9 у Києві, що здійснював зняття інформації про дії працівників прокуратури.

Начальник департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури Володимир Гуцуляк заявив про побиття спецназом НАБУ 3 співробітників прокуратури, які здійснювали зовнішнє спостереження за слідчим ГПУ Дмитром Сусом.

В ГПУ заявили, що стеження було незаконним, у той час як НАБУ стверджують, що мали відповідне рішення суду. Генпрокуратура почала розслідувати бійку.

Директор НАБУ Артем Ситник заявив, що до працівників НАБУ після затримання застосовували незаконні заходи фізичного і морального впливу.

Українська правда