Луценко відсторонив трьох співробітників на час розслідування конфлікту з НАБУ

00
1
Вівторок, 20 вересня 2016, 18:47

Генпрокурор Юрій Луценко відсторонив трьох працівників ГПУ від виконання службових обов’язків на час проведення службового розслідування за фактом конфлікту із НАБУ.

Про це повідомила прес-служба відомства.

"Рішення про відсторонення, прийнято з метою забезпечення здійснення ефективного, швидкого та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом вказаних подій, яке здійснює Головне слідче управління СБУ", - повідомили у Генпрокуратурі.

Як відомо, між Антикорупційним бюро та Генпрокуратурою виник конфлікт стосовно стеження.

12 серпня Генеральна прокуратура виявила стаціонарний пост спостереження за своїми співробітниками за адресою вул. Симона Петлюри, 7/9 у Києві, що здійснював зняття інформації про дії працівників прокуратури.

Начальник департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури Володимир Гуцуляк заявив про побиття спецназом НАБУ 3 співробітників прокуратури, які здійснювали зовнішнє спостереження за слідчим ГПУ Дмитром Сусом.

В ГПУ заявили, що стеження було незаконним, у той час як НАБУ стверджують, що мали відповідне рішення суду. Генпрокуратура почала розслідувати бійку. 

Директор НАБУ Артем Ситник заявив, що до працівників НАБУ після затримання застосовували незаконні заходи фізичного і морального впливу.

Українська правда

Теми: Генпрокуратура НАБУ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
ГПУ: Ювеліри у 18 областях створили масштабну схему несплати податків 20 вересня 2016, 14:58
Грановський розповів, чим допомагав Луценкові на Кіпрі 20 вересня 2016, 10:39
ГПУ не має інформації про зміну громадянства Януковича та Азарова 19 вересня 2016, 18:15
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 178.93.148.---karpatu20.09.2016 20:31
Шкода , що у ГП так довго думали про відсторонення певних посадових осіб.Збігло майже місяць з часу інциденту. Але добре, що прозріваємо.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Луценко відсторонив трьох співробітників на час розслідування конфлікту з НАБУ
Україна не визнає жоден документ Держдуми – Ар'єв
Прокуратура Криму порушила справу через вибори в Держдуму
20 осіб загинули в Сирії під час атаки на гумконвой - Червоний Хрест
Усі новини
5 хитрощів

Як переконувати та схиляти людей на свій бік

"То є Львів"

6 найкращих кліпів, знятих у місті