Деканоідзе пояснила, які повноваження хочуть додати поліцейським

У пакеті законодавчих змін, який готує Нацполіція, буде норма про заборону залишати автомобіль при зупинці поліцейським, відповідальність за словесну образу співробітника поліції, збільшення часу попереднього затримання.

Про це розповіла у вівторок журналістам глава Нацполіції Хатія Деканоідзе після презентації запуску тренінгів для дільничних поліцейських і слідчих Київської області, передає "Інтерфакс-Україна".



"Пакет законодавчих змін, який ми зараз готуємо і будемо подавати в Кабмін і Верховну Раду, буде не тільки в цьому напрямку (презумпції правоти поліцейського), але і за іншими напрямками. Ми підготували цілий ряд змін, і я дуже сподіваюся, що Верховна Рада проголосує за них", – сказала Деканоідзе.



Необхідність законодавчої фіксації презумпції невинності поліцейського глава Нацполіції пояснила цілою низкою чинників, зокрема, небажанням підкорятися поліції при зупинці для перевірки документів, відкритим перешкоджанням поліції на масових заходах.

"Багато людей навмисне провокують поліцейських, знімають відео, потім це відео викладають в ютюбі і соцмережах, щоб було багато переглядів... Під час масових заходів люди, і навіть з посадами, перешкоджають поліції, не підкоряються поліції, тому що для них поліція на сьогоднішній день нічого не означає", – поскаржилася Деканоідзе.



"Спочатку треба підкорятися, виконувати всі вказівки, які вам дає поліція, а потім ми будемо вже розбиратися через прокуратуру і суд, що трапилося", – переконана глава Нацполіції.



"Якщо всі будуть говорити, що думають, коли спілкуються з поліцією, так ми не побудуємо правової держави", – додала вона.



Перераховуючи актуальні законодавчі ініціативи, які необхідні для належної роботи поліцейського, глава Нацполіці- вказала, що необхідно законодавчо закріпити заборону залишати автомобіль після зупинки поліцейським транспортного засобу. Також вона зазначила, що необхідно збільшити час попереднього затримання за правопорушення.



"Треба надати повноваження поліцейським, щоб вони реально могли випереджати злочинців, наприклад, таких як Пугачов" (який застрелив поліцейських в Дніпрі)", – зазначила глава Нацполіція.



Також вона висловилася за доцільність дозволу на застосування шокерів поліцейськими. "Це теж стандарт. Їх можна використовувати", – сказала вона.



"Словесна образа поліцейських має каратися, це обов'язково, тому що це впливає на мотивацію поліції", – додала Деканоідзе.

Як повідомлялося, Міністерство внутрішніх справ готується внести до парламенту пакет законів щодо розширення прав поліцейського за принципом "презумпції правоти поліцейського".

Зазначалося, що дані законодавчі зміни будуть спрямовані на надання поліцейському більше прав при взаємодії з людьми, які повинні будуть підкорятися, маючи право в подальшому оскаржити дії правоохоронця.

Генпрокурор Юрій Луценко також підтримав цю ініціативу глави МВС Арсена Авакова.

В МВС зазначали, що вказані законодавчі пропозиції щодо посилення повноважень поліцейського під час спілкування з людьми не є "драконівськими", а просто впорядковують вже існуючі норми.