Деканоидзе объяснила, какие полномочия хотят добавить полицейским

В пакете законодательных изменений, который готовит Нацполиция, будет норма о запрете покидать автомобиль при остановке полицейским, ответственность за словесное оскорбление сотрудника полиции, увеличение времени предварительного задержания.

Об этом рассказала во вторник журналистам глава Нацполиции Хатия Деканоидзе после презентации запуска тренингов для участковых полицейских и следователей Киевской области, передает "Интерфакс-Украина".



"Пакет законодательных изменений, который мы сейчас готовим и будем подавать в Кабмин и Верховную Раду, будет не только в этом направлении (презумпции правоты полицейского), но и по другим направлениям. Мы подготовили целый ряд изменений, и я очень надеюсь, что Верховная Рада проголосует за них", - сказала Деканоидзе.



Необходимость законодательной фиксации презумпции невиновности полицейского глава Нацполиции пояснила целым рядом факторов, в частности, нежеланием подчиняться полиции при остановке для проверки документов, открытым препятствованием полиции на массовых мероприятиях.

"Многие люди назло провоцируют полицейских, снимают видео, потом это видео выкладывают в ютюбе и соцсетях, чтобы было много просмотров… Во время массовых мероприятий люди, и даже с должностями, препятствуют полиции, не подчиняются полиции, потому что для них полиция на сегодняшний день ничего не значит", – посетовала Деканоидзе.



"Сначала надо подчиняться, выполнять все указания, которые вам дает полиция, а потом мы будем уже разбираться через прокуратуру и суд, что случилось", – убеждена глава Нацполиции.



"Если все будут говорить, что думают, когда общаются с полицией, так мы не построим правовое государство", – добавила она.



Перечисляя актуальные законодательные инициативы, которые необходимы для надлежащей работы полицейского, глава Нацполиции указала, что необходимо законодательно закрепить запрет покидать автомобиль после остановки полицейским транспортного средства. Также она отметила, что необходимо увеличить время предварительного задержания за правонарушения.



"Надо предоставить полномочия полицейским, чтобы они реально могли опережать преступников, например, таких как Пугачев" (застреливший полицейских в Днепре", – отметила глава Нацполиция.



Также она высказалась за целесообразность разрешения на применение шокеров полицейскими. "Это тоже стандарт. Их можно использовать", - сказала она.



"Словесное оскорбление полицейских должно быть наказуемо, это обязательно, потому что это влияет на мотивацию полиции", – добавила Деканоидзе.

Как сообщалось ранее, Министерство внутренних дел готовится внести в парламент пакет законов по расширению прав полицейского по принципу "презумпции правоты полицейского".

Отмечалось, что данные законодательные изменения будут направлены на предоставление полицейскому больше прав при взаимодействии с людьми, которые должны будут подчиняться, имея право в дальнейшем обжаловать действия милиционера.

Генпрокурор Юрий Луценко также поддержал данную инициативу главы МВД Арсена Авакова.

В МВД отметили, что указанные законодательные предложения по усилению полномочий полицейского во время общения с людьми не являются "драконовскими", а просто упорядочивают уже существующие нормы.