Луценко підтримує пропозицію МВС посилити права поліцейських

Генеральний прокурор Юрій Луценко підтримує ініціативу Міністерства внутрішніх справ щодо законодавчого закріплення Верховною Радою презумпції правоти поліцейського.

Про це він сказав на брифінгу в Дніпрі у понеділок.

"Я підтримую позицію міністра внутрішніх справ, щоб переглянути закон і дати більше можливості поліцейським захищати своє життя, адже вони ціною свого життя нас", – сказав Луценко.

"Впевнений, що і як у всіх розвинених країнах вимога поліцейського має бути обов'язковою. Вона не повинна дублюватися потім попередженням, ще одним попередженням тощо. Поліцейський має право діяти рішуче і його вимога є остаточною", – наголосив генпрокурор.

"Безумовно він при цьому має величезні обов'язки, в тому числі кримінальну відповідальність за незаконні дії, але життя тих, хто служить закону і людям, треба захищати сильніше", – зазначив Луценко.

Генпрокурор нагадав, що монополію на насилля має держава.

"Якщо ми цього права на будемо дотримуватися, ми будемо жити в нецивілізованій країні", – зазначив Луценко.

Крім цього на брифінгу у понеділок міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вручив нагородну зброю водію маршрутного таксі Валерію Тимоніну, який 25 вересня в Дніпрі намагався затримати підозрюваного у вбивстві патрульних поліцейських.

Дніпро. Безстрашного водія маршрутки нагородили бойовою зброєю pic.twitter.com/Wb8RmlifAq — Лариса Сарган (@SarganLarysa) September 26, 2016

ФБ лариси сарган

Як повідомлялося, глава МВС Арсен Аваков заявив, що МВС буде пропонувати парламентаріям імплементувати норму про презумпцію правоти поліцейського в законодавчому полі:

"Імператив презумпції правоти поліцейського повинен стати соціальною нормою! Спочатку підкоряйся поліцейському – потім оскаржуй", – заявив глава МВС.

Як відомо, вранці 25 вересня у Дніпрі зловмисник застрелив патрульного поліцейського, який зупинив його авто за порушення правил дорожнього руху, та поранив його напарницю. Згодом поранена патрульна померла під час операції.

Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що підозрюваний у вбивстві - екс-боєць роти спецпризначення МВС "Торнадо" Олександр Пугачов, який перебуває у розшуку за кількома статтями - ч.3 ст.146 - "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини",ч.1 ст.255 "Створення злочинної організації", ч.2 ст.153 "Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом".

Розшук Пугачова тривав більше року.

За фактом подій у Дніпрі було відкрито три кримінальних провадження.

Пугачова було затримано у лікарні, куди він звернувся за підробленим паспортом на прізвище Михайленко. Йому буде оголошено підозру.

Водночас затриманий відкидає свою провину і стверджує, що його прізвище не Пугачов.

Валентина Романенко, УП