Подання на Скорика у парламенті поки немає

В апараті Верховної Ради поки немає подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Миколи Скорика.

Про це повідомив прес-секретар голови парламенту Андрій Ковальов.

"Я дізнавався це в Апараті ВР. Такого подання наразі немає", - сказав він.

Як відомо, генпрокурор Юрій Луценко раніше заявив про намір просити Раду позбавити Скорика недоторканності.

Скорик і його екс-заступник на посаді Одеського губернатора Олександр Орлов підозрюються в організації побиття "тітушками" активістів Євромайдану 19 лютого 2014 року.

У свою чергу Скорик заявив про переслідування опозиції і звернувся з такою заявою до послів країн ЄС і США.

Роман Кравець, Саша Ночь, УП