Активісти вимагають припинити переслідування дітей ув'язненого правозахисника

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Вівторок, 27 вересня 2016, 23:12

Міжнародна платформа "Громадянська солідарність" оприлюднила заяву у зв’язку з переслідуваннями кримськотатарського правозахисника Еміра-Усейна Куку та його сім’ї.

Відповідний документ є у розпорядженні "Української правди".

"Ми, члени платформи "Громадянська солідарність" та інших неурядових організацій, а також правозахисники серйозно стурбованими переслідуванням Еміра Куку і його сім'ї. Емір тісно співпрацює з організаціями-членами платформи, зокрема з Міжнародним партнерством з прав людини працює над збором доказів про порушення прав людини в Криму", - сказано у заяві.

"Ми вважаємо, що Емір Куку був заарештований у зв'язку з його професійною діяльністю в якості захисника прав людини, і ми вимагаємо негайно припинити переслідування Еміра Куку і його сім'ї", - зазначається у документі.

Заява правозахисників з’явилася після того, як адвокат Олександр Попков повідомив про цькування дітей кримськотатарського правозахисника представниками окупаційної влади Криму.

Еміра-Усейна Куку і низку інших кримських татар російські окупанти звинувачують у співпраці з організацією "Хізб ут-Тахрір".

Його затримали в лютому 2016 року і посадили в СІЗО.

Теми: права людини Крим
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