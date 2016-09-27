Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Активисты требуют прекратить преследование детей заключенного правозащитника

Вторник, 27 сентября 2016, 23:12

Международная платформа "Гражданская солидарность" обнародовала заявление в связи с преследованиями крымскотатарского правозащитника Эмира-Усэйна Куку и его семьи.

Соответствующий документ есть в распоряжении "Украинской правды".

"Мы, члены платформы" Гражданская солидарность" и других неправительственных организаций, а также правозащитники серьезно обеспокоены преследованием Эмира Куку и его семьи. Эмир тесно сотрудничает с организациями-членами платформы, вчастности с Международным партнерством по правам человека работает над сбором доказательств нарушения прав человека в Крыму", - сказано в заявлении.

"Мы считаем, что Эмир Куку был арестован в связи с его профессиональной деятельностью в качестве защитника прав человека, и мы требуем немедленно прекратить преследование Эмира Куку и его семьи", - отмечается в документе.

Заявление правозащитников появилась после того, как адвокат Александр Попков сообщил о травле детей крымскотатарского правозащитника представителями оккупационной власти Крыма.

Эмира-Усейна Куку и ряд других крымских татар российские оккупанты обвиняют в сотрудничестве с организацией "Хизб ут-Тахрир".

Его задержали в феврале 2016 года и посадили в СИЗО.

"Украинская правда" в Threads

Темы: права человекаКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Трамп ошеломляюще выиграл первые праймериз, Рамасвами выбыл из гонки

В Воздушных силах объяснили, повлияет ли потеря Россией самолета А-50 на расклад сил

Все новости...
права человека
Сломали пальцы и уничтожили документы: в Чечне жестоко избили журналистку и адвоката
Омбудсмен объяснила подлость РФ в отношении похищенных украинских детей
ЕСПЧ признал нарушение Украиной прав однополых пар
Последние новости
12:53
В Украину идут дожди
12:36
Украина и Британия запустили технологический мост для ІТ-сектора: что это даст
12:30
Молдова предоставила большую скидку на транзит украинского зерна до конца года
12:27
Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест
12:19
Обстрел ТЭС в Донецкой области, пожар на одной из прифронтовых ТЭЦ – сводка Минэнерго
12:11
Селекционер из Днепра вывел сорт фиалки, посвятивший погибшему поэту и воину Максиму Кривцову
12:05
Маск хочет 25% контроля над Tesla для лидерства в ИИ и робототехнике
11:58
обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа
11:42
НКЦБФР приостановила обращение акций "Укрречфлота"
11:28
12 млн украинцев не завершили курс вакцинации против COVID-19 – Минздрав
Все новости...
Реклама: