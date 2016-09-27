Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Активісти вимагають припинити переслідування дітей ув'язненого правозахисника

Вівторок, 27 вересня 2016, 23:12

Міжнародна платформа "Громадянська солідарність" оприлюднила заяву у зв’язку з переслідуваннями кримськотатарського правозахисника Еміра-Усейна Куку та його сім’ї.

Відповідний документ є у розпорядженні "Української правди".

"Ми, члени платформи "Громадянська солідарність" та інших неурядових організацій, а також правозахисники серйозно стурбованими переслідуванням Еміра Куку і його сім'ї. Емір тісно співпрацює з організаціями-членами платформи, зокрема з Міжнародним партнерством з прав людини працює над збором доказів про порушення прав людини в Криму", - сказано у заяві.

"Ми вважаємо, що Емір Куку був заарештований у зв'язку з його професійною діяльністю в якості захисника прав людини, і ми вимагаємо негайно припинити переслідування Еміра Куку і його сім'ї", - зазначається у документі.

Заява правозахисників з’явилася після того, як адвокат Олександр Попков повідомив про цькування дітей кримськотатарського правозахисника представниками окупаційної влади Криму.

Еміра-Усейна Куку і низку інших кримських татар російські окупанти звинувачують у співпраці з організацією "Хізб ут-Тахрір".

Його затримали в лютому 2016 року і посадили в СІЗО.

"Українська правда" в Threads

Теми: права людиниКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

фотоЖорстокий розгін Майдану: суд скасував обвинувальний вирок ексберкутівця Марчука

Скасування мораторію: в Yasno планують почати відключати боржників від електрики з кінця січня

Усі новини...
права людини
Зламали пальці і знищили документи: у Чечні жорстоко побили журналістку та адвоката
Омбудсман пояснила підлість РФ щодо викрадених українських дітей
ЄСПЛ визнав порушення Україною прав одностатевих пар
Останні новини
09:24
Лідер президентських перегонів у Фінляндії обіцяє не мати жодних справ з РФ
09:24
У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі
09:11
В Україні за час великої війни побільшало жінок на "чоловічих" посадах
08:52
Глава МЗС Литви: Ротація ППО на сході НАТО була б адекватною відповіддю на загрозу РФ
08:48
Росія вимагає терміново зібрати Радбез ООН через удари по базах хуситів у Ємені
08:38
Україна та Латвія підписали документи про технічну, фінансову та оборонну співпрацю
08:16
фото У Словаччині тисячі людей протестували проти уряду Фіцо
08:11
Захисники України за добу знищили 840 загарбників, 10 танків і засіб ППО росіян
07:55
Росіяни пропонують мешканцям ТОТ вугілля в обмін на паспорт РФ − Спротив
07:20
Окупанти продовжують атаки на 7 напрямках, але ЗСУ їх стримують − Генштаб
Усі новини...
Реклама: