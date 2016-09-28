Геращенко: звинувачення президента Ізраїлю щодо ОУН – некоректні

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Середа, 28 вересня 2016, 11:54

Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко вважає, що звинувачення президента Ізраїлю Реувена Рівліна на адресу бійців ОУН у тому, що вони брали участь у Холокості, є некоректними.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Під час виступу в українському парламенті президент Ізраїлю Реувен Рівлін дозволив собі, на мою думку, певні некоректні і недипломатичні оцінки певних сторінок трагічної української історії, зокрема, ОУН", – написала вона.

Геращенко нагадала, що саме українські патріоти, зокрема – академік Іван Дзюба першими голосно підняли тему трагедії Бабиного Яру, "згадували невинно убієнних і їх спасителів, серед яких було дуже багато простих українців. Які ризикували своїм життям і життям своїх дітей, аби врятувати єврейські родини і єврейських дітей".

"Я рада, що всі виступаючі від української сторони проявили мудрість, повагу до пам'яті жертв і високу політичну культуру. Ми не замовчуємо ані героїчних, ані драматичних і чорних сторінок нашої історії, але кожному слову, кожній оцінці – свій час і своє місце", – заявила Геращенко.

"Як на мене, певні висловлювання нашого високого гостя були недоречними в ці дні жалоби, в парламенті країни, що сьогодні важко бореться за свою незалежність. Ми очікували від високого гостя в стінах українського парламенту також і слів на підтримку територіальної цілісності України. Цих слів, переконана, чекали і українські євреї, що сьогодні також на фронті, в аеророзвідці, в українській армії відстоюють незалежну Україну", – додала вона.

Геращенко висловила жаль, що "деякі керівники сучасних країн й досі користуються штампами радянської пропаганди часів замовчування трагедії Бабиного Яру".

У свою чергу нинішній керівник ОУН, перший заступник голови Держкомтелерадіо Богдан Червак написав на своїй сторінці у Facebook, що вважає заяву Рівліна "плювком в душу українцям".

"Президент держави Ізраїль так і не побачив нової України, про яку говорив. А тому питань до нього немає. Але є прохання до українських євреїв. Переконайте пана президента, що читати московські газети і дивитися росТБ не просто шкідливо, але й непристойно", – написав він.

Червак нагадав про значну кількість бійців ОУН, які також загинули від рук нацистів під час Другої світової війни і навів їхній список.

У Міністерстві закордонних справ "Українській правді" заявили, що наразі не мають заяв з цього приводу.

Як відомо, у вівторок Рівлін під час виступу у Верховній Раді заявив, що під час Другої світової війни на території України було вбито близько 1,5 млн євреїв і цьому часто сприяли українці.

"І серед них особливо виділялися бійці ОУН, які знущалися над євреями, вбивали їх і в багатьох випадках видавали німцям", – сказав він.

Українська правда

Теми: Ізраїль євреї Геращенко
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Коментарі — 3
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IP: 141.0.12.---Pinocheto28.09.2016 12:56
"Як на мене, певні висловлювання нашого високого гостя були недоречними в ці дні жалоби, в парламенті країни, що сьогодні важко бореться за свою незалежність".
Шановна пани - Израиль не участвует в оправдании некоторых торнадовцев и штурмовых пацанчиков, нападавших на Интер. Не доходит до сознания, да
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IP: 46.211.6.---Yurek-128.09.2016 12:33
Варто усвідомлювати, що наразі Ізраїль бере участь у війні на боці Росії. Згадайте, хто є виробником безпілотників, що використовує РФ у війні на донеччині.
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IP: 93.32.70.---koine28.09.2016 12:25
Так ніхто і не говорив, що у Бабиному Яру євреїв вбивали лише оунівці та інші поліцаї українці, дійсно були там і німецькі есесівці. Перекручувати не потрібно історію, так само як і на Західній Україні були єврейські чистки і там були задіяні українські націоналісти, візьміть той же Львів, де є документи і фотосвідчення хто це робив. На війні не має людського обличчя і всі сторони коять злочини, не потрібно героїзувати злочинців і виправдовувати злочини. Якщо вам говорять, що вище людського життя є високі цілі, то така ідеологія вже привела СССР і фашистську Німеччину но мільйонів смертей і це шлях для дурнів та садистів щоб занапастити власну країну і народ. Я вже не кажу про суд Божий, який чекає виключно всіх, там не буде виправдань ідеологічного характеру. В древній Церкві найвищим проявом віри було віддати власне життя для свідчення Христа, але ніяк не забрати життя і так доводити правоту.
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