Геращенко: звинувачення президента Ізраїлю щодо ОУН – некоректні

Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко вважає, що звинувачення президента Ізраїлю Реувена Рівліна на адресу бійців ОУН у тому, що вони брали участь у Голокості, є некоректними.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Під час виступу в українському парламенті президент Ізраїлю Реувен Рівлін дозволив собі, на мою думку, певні некоректні і недипломатичні оцінки певних сторінок трагічної української історії, зокрема, ОУН", – написала вона.

Геращенко нагадала, що саме українські патріоти, зокрема – академік Іван Дзюба першими голосно підняли тему трагедії Бабиного Яру, "згадували невинно убієнних і їх спасителів, серед яких було дуже багато простих українців. Які ризикували своїм життям і життям своїх дітей, аби врятувати єврейські родини і єврейських дітей".

"Я рада, що всі виступаючі від української сторони проявили мудрість, повагу до пам'яті жертв і високу політичну культуру. Ми не замовчуємо ані героїчних, ані драматичних і чорних сторінок нашої історії, але кожному слову, кожній оцінці – свій час і своє місце", – заявила Геращенко.

"Як на мене, певні висловлювання нашого високого гостя були недоречними в ці дні жалоби, в парламенті країни, що сьогодні важко бореться за свою незалежність. Ми очікували від високого гостя в стінах українського парламенту також і слів на підтримку територіальної цілісності України. Цих слів, переконана, чекали і українські євреї, що сьогодні також на фронті, в аеророзвідці, в українській армії відстоюють незалежну Україну", – додала вона.

Геращенко висловила жаль, що "деякі керівники сучасних країн й досі користуються штампами радянської пропаганди часів замовчування трагедії Бабиного Яру".

У свою чергу нинішній керівник ОУН, перший заступник голови Держкомтелерадіо Богдан Червак написав на своїй сторінці у Facebook, що вважає заяву Рівліна "плювком в душу українцям".

"Президент держави Ізраїль так і не побачив нової України, про яку говорив. А тому питань до нього немає. Але є прохання до українських євреїв. Переконайте пана президента, що читати московські газети і дивитися росТБ не просто шкідливо, але й непристойно", – написав він.

Червак нагадав про значну кількість бійців ОУН, які також загинули від рук нацистів під час Другої світової війни і навів їхній список.

У Міністерстві закордонних справ "Українській правді" заявили, що наразі не мають заяв з цього приводу.

Як відомо, у вівторок Рівлін під час виступу у Верховній Раді заявив, що під час Другої світової війни на території України було вбито близько 1,5 млн євреїв і цьому часто сприяли українці.

"І серед них особливо виділялися бійці ОУН, які знущалися над євреями, вбивали їх і в багатьох випадках видавали німцям", – сказав він.

Українська правда