Катастрофа МН17: слідчі кажуть, що не час говорити про участь Росії

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Середа, 28 вересня 2016, 15:09

Міжнародна слідча група із розслідування катастрофи МН17 вирішила поки що обмежитися заявами, про походження установки "Бук".

Про це заявив генеральний прокурор Нідерландів Фред Вестербек.

"Ми не можемо зараз заявити більше ніж те, що "Бук" прибув з РФ і туди ж повернувся. Ми не можемо робити заяв про участь Росії як країни чи людей з Росії", - сказав він.

За його словами, справа обов’язково закінчиться судом.

Слідство наголошує, що для визначення виннних буде проведене окреме розслідування і відмовився називати будь-які імена чи деталі.

Знайти відповіді на всі ці запитання і завершити розслідування планується у наступному році.

Як відомо, у середу нідерландське слідство озвучило висновок про те, що ракетний комплекс "Бук" був доставлений з Росії, а після знищення літака повернений туди.

Наразі міжнародне слідство підозрює у причетності до збиття малайзійського "Боїнга" у 2014 році 100 людей.

"Зараз є 100 підозрюваних, або тих, хто тим чи іншим чином можуть бути пов'язані зі збиттям або транспортуванням такого комплексу. Ми визначили їхні особистості. Ці люди або управляли "Буком", або організували його перекидання до місця запуску", – сказав один із доповідачів. 

При цьому він наголосив, що офіційно підозрюваних наразі немає.

Тетяна Кусок, УП

Теми: MH17 катастрофи
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Коментарі — 6
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IP: 46.149.90.---Светулёк28.09.2016 16:54
Не дай Бог ВВХ гневить. Клоуны.
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IP: 93.72.219.---ЦЮК28.09.2016 16:36
Абсурд в квадраті. Бук прибув із Росії, збив літак і повернувся назад в Російську Федерацію, але Росія тут не причому. А може це інопланетяни зробили?
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IP: 193.17.75.---Zi_shody128.09.2016 15:52
Что можно сказать: блазні. Анекдот ниже лучше всего описывает ситуацию, нет что бы открыто заявить, так себе демократичненько помалкивают. Как вы в глаза посмотрите семьям погибших?
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IP: 176.104.184.---Ярослав Дацко28.09.2016 15:42
як в анектоді :
-ваша жінка зайшла з молодим чоловік в номер розділась до гола а потім виключила світло
-тобто у вас немає доказів що вона мені зраджує,
-знову ця невідомість
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IP: 193.46.66.---Sergio_S28.09.2016 15:40
"Ми не можемо зараз заявити більше ніж те, що "Бук" прибув з РФ і туди ж повернувся. Ми не можемо робити заяв про участь Росії як країни чи людей з Росії".

Фарс. Осталось только выдвинуть версию, что экипаж Бука заблудился, случайно заехав на территорию Украины. Затем всем экипажем пошли искать дорогу назад. Нашли дорогу, вернулись к Буку и уехали в Расею. Кто за это время выпустил ракету - неизвестно. Скорее всего - это ДРГ ВСУ, чтобы скомпрометировать миролюбивую внешнюю политику Расеи, особенно по отношению к братским народам.
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