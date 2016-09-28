Катастрофа МН17: следователи говорят, что не время говорить об участии России

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Среда, 28 сентября 2016, 15:09

Международная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 решила пока ограничиться заявлениями, о происхождении установки "Бук".

Об этом заявил генеральный прокурор Нидерландов Фред Вестербек.

"Мы не можем сейчас заявить больше чем то, что "Бук" прибыл из РФ и туда же вернулся. Мы не можем делать заявлений об участии России как страны или людей из России", - сказал он.

По его словам, дело обязательно закончится судом.

Как известно, следствие отмечает, что для определения виновных будет проведено отдельное расследование, и отказался называть любые имена или детали.

Найти ответы на все эти вопросы и завершить расследование планируется в следующем году.

Как известно, в среду нидерландское следствие озвучило вывод о том, что ракетный комплекс "Бук" был доставлен из России, а после уничтожения самолета возвращен туда же.

Сейчас международное следствие подозревает в причастности к катастрофе малайзийского "Боинга" в 2014 году 100 человек.

"Сейчас есть 100 подозреваемых, или тех, кто тем или иным образом могут быть связаны с сбиванием или транспортировкой такого комплекса. Мы определили их личности. Эти люди или управляли "Буком", или организовали его переброску к месту запуска", - сказал он.

Татьяна Кусок, УП

Темы: MH17 катастрофы
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Комментарии — 6
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IP: 46.149.90.---Светулёк28.09.2016 16:54
Не дай Бог ВВХ гневить. Клоуны.
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IP: 93.72.219.---ЦЮК28.09.2016 16:36
Абсурд в квадраті. Бук прибув із Росії, збив літак і повернувся назад в Російську Федерацію, але Росія тут не причому. А може це інопланетяни зробили?
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IP: 193.17.75.---Zi_shody128.09.2016 15:52
Что можно сказать: блазні. Анекдот ниже лучше всего описывает ситуацию, нет что бы открыто заявить, так себе демократичненько помалкивают. Как вы в глаза посмотрите семьям погибших?
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IP: 176.104.184.---Ярослав Дацко28.09.2016 15:42
як в анектоді :
-ваша жінка зайшла з молодим чоловік в номер розділась до гола а потім виключила світло
-тобто у вас немає доказів що вона мені зраджує,
-знову ця невідомість
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IP: 193.46.66.---Sergio_S28.09.2016 15:40
"Ми не можемо зараз заявити більше ніж те, що "Бук" прибув з РФ і туди ж повернувся. Ми не можемо робити заяв про участь Росії як країни чи людей з Росії".

Фарс. Осталось только выдвинуть версию, что экипаж Бука заблудился, случайно заехав на территорию Украины. Затем всем экипажем пошли искать дорогу назад. Нашли дорогу, вернулись к Буку и уехали в Расею. Кто за это время выпустил ракету - неизвестно. Скорее всего - это ДРГ ВСУ, чтобы скомпрометировать миролюбивую внешнюю политику Расеи, особенно по отношению к братским народам.
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