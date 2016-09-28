У причетності до катастрофи MH17 підозрюються 100 людей

Міжнародне слідство підозрює у причетності до збиття малайзійського "Боїнга" у 2014 році 100 людей.

Про це заявив один з доповідачів під час озвучення попереднього звіту щодо катастрофи.

"Зараз є 100 підозрюваних, або тих, хто тим чи іншим чином можуть бути пов'язані зі збиттям або транспортуванням такого комплексу. Ми визначили їхні особистості. Ці люди або управляли "Буком", або організували його перекидання до місця запуску", – сказав він.

При цьому він наголосив, що не всі ці люди є підозрюваними. Також він додав, що необхідно визначити ієрархію всіх причетних – хто кому підпорядковувався, чи прийняла команда рішення стріляти самостійно, чи виконувала чийсь наказ і так далі.

Представник слідства підкреслив, що для цього буде проведене окреме розслідування і відмовився називати будь-які імена чи деталі. За його словами, наразі офіційно підозрюваних осіб немає.

Він також додав, що знайти відповіді на всі ці запитання і завершити розслідування планується у наступному році.

Як відомо, у середу нідерландське слідство озвучило висновок про те, що ракетний комплекс "Бук" був доставлений з Росії, а після знищення літака повернений туди.

Українська правда