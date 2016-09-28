МЗС: результати розслідування щодо МН17 доводять причетність РФ

00
0
Середа, 28 вересня 2016, 16:51

Результати спільного розслідування катастрофи МН17, озвучені в середу, безпосередньо вказують на причетність Росії до збиття літака.

Про це у коментарі "Українській правді" заявила речник МЗС Мар'яна Беца.

"Важливо відзначити, що попередні результати розслідування, які були нині озвучені, підтверджують висновки технічного звіту, які нідерландська сторона оприлюднила минулого року. А саме: падіння літака було спричинено вибухом ракети, випущеної з "Бука", – зазначила вона.

"При цьому у ході кримінального розслідування було відкинуто всі інші можливі версії причин цієї трагедії і цим покладено край спробам Росії дискредитувати слідство", – наголосила вона.

В МЗС вважають найважливішим аспектом інформацію про маршрут, яким зброя потрапила з Росії територію України та була вивезена в зворотному напрямку, а саме – через територію, контрольовану бойовиками.

"Це ще раз вказує на безпосередню причетність держави-агресора до збиття літака", – зазначила Беца.

"Наразі слідчі органи продовжують роботу щодо пошуку механізму притягнення винних до відповідальності. Слідство ще триває", – додала вона.

За словами речниці МЗС, найбажанішим варіантом було б створення міжнародного трибуналу під егідою Ради безпеки ООН з метою притягнення до відповідальності винних.

Однак, як відомо, Росія проголосувавши проти, заблокувала створення такого трибуналу.

Беца запевнила, що українська сторона буде і надалі всебічно сприяти слідству.

Як відомо, у середу нідерландське слідство озвучило висновок про те, що ракетний комплекс "Бук" був доставлений з Росії, а після знищення літака повернений туди.

Наразі міжнародне слідство підозрює у причетності до збиття малайзійського "Боїнга" у 2014 році 100 людей.

"Зараз є 100 підозрюваних, або тих, хто тим чи іншим чином можуть бути пов'язані зі збиттям або транспортуванням такого комплексу. Ми визначили їхні особистості. Ці люди або управляли "Буком", або організували його перекидання до місця запуску", – сказав один із доповідачів. 

При цьому він наголосив, що офіційно підозрюваних наразі немає.

Валентина Романенко, УП

Теми: MH17 Росія МЗС
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Слідство щодо MH17 не вивчало, чи мала Україна перекрити небо 28 вересня 2016, 15:39
РФ несе відповідальність за МН17, бо немає приватних "Буків" – Хармс 28 вересня 2016, 15:37
Росія не надала слідству щодо MH17 дані радарів – доповідач 28 вересня 2016, 15:29
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Підозрюваного у вбивстві поліцейських перевели з лікарні в СІЗО
Поліція назвала імена двох фігурантів справи про катастрофу МН17
Україна – перша у світі за кількістю смертей від забруднення повітря
MH17: опубліковано повну доповідь слідчих
Усі новини
Концерти місяця

Як буде звучати жовтень

Історія

Операція "Гомез". Як чеська держбезпека викрала українського отамана з Мюнхена