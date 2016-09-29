Силовики впіймали виробника горілки, через яку померли десятки людей

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Четвер, 29 вересня 2016, 14:14

Правоохоронці затримали виробника сурогатної горілки, від якої протягом останніх днів померли декілька десятків людей в різних областях.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білан.

За його словами, до операції був залучений весь особовий склад податкової міліції Харківської області, спецпідрозділ СБУ "Альфа" та працівники прокуратури.

Крім того, були затримані троє посібників підозрюваного.

"Наразі вже вилучено понад чотири тони технічного спирту і обладнання для виготовлення сурогату. Та працюємо далі. Маємо не лише відпрацювати канали, якими завозили спирт, а й місця продажу продукції, яку встигли розповсюдити по Україні", – додав він.

Як відомо, раніше ДФС заявила, що всі, хто отруївся алкоголем на Харківщині, вживали горілку "Пшенична" виробництва ТОВ "Олександрія БЛіГ" з Кіровоградської області.

На цей момент, за даними Держспоживслужби, цією горілкою отруїлися 72 людини, 35 з них померли.

Українська правда

Теми: ДФС
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Коментарі — 4
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IP: 5.105.153.---farabundo29.09.2016 15:01
Такая деятельность невозможна без крышевания "сверху", точно так же, как и торговля наркотой. Поэтому основных организаторов и кураторов данного преступления следует искать куда выше!
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IP: 93.75.19.---Олег Гавриш29.09.2016 14:59
Це не виробники - це вбивці. Не виключено, що свідомі вбивці.
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IP: 85.223.153.---Микола Третяк29.09.2016 14:36
Покажіть рило цього неписаної краси покидька!
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IP: 178.137.33.---Volodymyr Eismont29.09.2016 14:28
Дещо дивні речі відбуваються - хтось називає олександрійський завод як виробника паленої горілки, а на фото- явна кустарщина в якомусь сараї чи гаражі.
Є в мене думка, що всі ці події пов"язані з переділом на горілчаному ринку. Від поганого алкоголю люди помирають постійно, але чомусь нещодавно лише почали приділяти цьому так багато уваги - і це на фоні діяльності олександрійського заводу, який постійно знаходить способи не платити акцизів - то "харчову добавку" замість горілки продає, то ще щось, продаючи свій продукт офіційно в магазинах удвічи дешевше, ніж просто горілка. Ясно, що це не подобається ні фіскалам (які програють суди), ні конкурентам, які втрачають гроші через хитрого конкурента.
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