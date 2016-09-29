Силовики поймали производителя водки, убившей десятки людей

Правоохранители задержали производителя суррогатной водки, от которой в течение последних дней умерли несколько десятков человек в разных областях.

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Билан.

По его словам, к операции был привлечен весь личный состав налоговой милиции Харьковской области, спецподразделение СБУ "Альфа" и работники прокуратуры.

Кроме того, были задержаны трое пособников подозреваемого.

"В настоящее время уже изъято более четырех тонн технического спирта и оборудование для изготовления суррогата. И работаем дальше. Мы должны не только отработать каналы, по которым завозили спирт, но и места продажи продукции, которую успели распространить по Украине", – добавил он.

Как известно, ранее ДФС заявила, что все, кто отравился алкоголем на Харьковщине, употребляли водку "Пшеничная" производства ООО "Александрия БЛиГ" из Кировоградской области.

На данный момент, по данным Госпотребслужбы, этой водкой отравились 72 человека, 35 из них скончались.

Украинская правда