Ляшко: ми взяли гріх на душу і кнопкодавили

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко підтвердив, що депутати його фракції кнопкодавили.

Про це він заявив в кулуарах Верховної Ради відповідаючи на питання журналістки каналу "112".

Зокрема, журналіста мала на увазі порушення з боку нардепа Ігоря Мосійчука.

"Так це (кнопкодавство - ред.) було. Я беру на себе відповідальність як лідер парламентської фракції. Це ситуація безвиході. В нас є 20 депутатів від Радикальної партії. Наша фракція одностайно за те, щоб звільнити цих суддів", - сказав він.

"На жаль, Юрій Шухевич не зміг доїхати. Тому ми взяли цей гріх на душу і кнопкодавили. Якщо порівняти гріхи, гріх залишити при владі суддів, які покривали вбивць майдану і гріх кнопкодавства, то я краще візьму гріх кнопкодавства", - додав Ляшко.

Як відомо, після двох годин голосування Рада відправила у відставку 9 суддів.

Перед цим Рада ще проголосувала за відставку низки суддів, в тому числі тих, хто виносив неправосудні рішення щодо активістів Євромайдану.

Загалом було звільнено 29 суддів.

Олександр Шумілін, УП