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Після 2 годин голосування Рада відправила у відставку ще 9 суддів

Четвер, 29 вересня 2016, 14:36

Верховна Рада відправила у відставку ще 9 суддів за порушення присяги.

Голосування тривало більше 2 годин.

Зокрема народні депутати з надцятої спроби відправили у віставку 5 суддів Апеляційного суду Києва: Олександра Беця, Людмилу Бартащук, Світлану Коваль, Ольгу Єфімову та Марію Приндюк, яка не побачила порушень при перегляді справ майданівців.

Як відомо, Принюк також в 2003 році після першого затримання вбивці Георгія Гонгадзе Олексія Пукача відпустила його на підписку про невиїзд, після чого він зник.

Фракції "Батьківщина" та Радикальна партія звинувачували Блок Петра Порошенка у бойкоті голосування за звільнення суддів за порушення присяги на позачерговому засіданні.

За словами Юлії Тимошенко, в голосуванні не брали участь "найближчі люди Порошенка": Ігор Кононенко, Сергій Березенко та Олександр Грановський.

Водночас Березенко узяв репліку і пояснив, що відлучався з сесійної зали на півгодини, але перед тим голосував за звільнення одіозних суддів.

За його словами, багато колег із БПП знаходяться у відрядженні, але фракція "мобілізувалася по максимуму".

Спікер Андрій Парубій неодноразово закликав депутатів "згадати ідеали Майдану", повернутись до зали і голосувати за звільнення суддів.

Всього ж депутатам знадобилося 4,5 години для звільнення 29 суддів за формулюванням "порушення присяги".

Як відомо, з 1 жовтня набирають чинності зміни до Конституції в частині судоустрою, які скасовують таке поняття як порушення суддею присяги.

Президент Петро Порошенко просив Парубія скликати позачергове засідання для звільнення одіозних суддів, оскільки їхні справи після 1 жовтня мали повернутися до Верховної ради юстиції для перегляду.

Валентина Романенко, УП

Теми: Верховна Рада
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