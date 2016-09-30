Кучма: грати в піддавки з бойовиками більше не можна

6480 переглядів
2
П'ятниця, 30 вересня 2016, 15:25

Представник України на мінських переговорах Леонід Кучма заявляє, що бойовики на Донбасі не виконують умови нещодавніх домовленостей у Мінську і цим показують свою неспроможність домовлятися.

Про це Леонід Кучма сказав журналістам, перебуваючи з робочою поїздкою в Житомирській області.

"Коментувати це сумно, бо була якась надія. І були запевнення з боку представників ОРДО і ОРЛО, що вони будуть дотримуватися цієї нашої домовленості (рамкова угода – ред.)", - сказав він.

"Над цим документом працювали дуже серйозні люди і представники генштабу України в тому числі. Порахували, що це буде якийсь крок вперед, бо ми покажемо, що можна дотримуватися режиму "тиші", що можна дійсно відвести і техніку всю і живу силу. Але ми по тих подіях, які відбуваються в останні дні бачимо, що та сторона не дотримується домовленості", - додав Кучма.

Він висловив припущення, що це робиться із ціллю "зірвати весь переговорний процес".

"Не думаю, що за цим стоять маленькі командири, бо це серйозні політичні рішення, які тягнуть за собою суттєві наслідки. Так що нам нічого не залишається, як у середу в Мінську поставити питання ребром: хлопці, давайте тоді ми скажемо, що ми не здатні вирішувати ці проблеми", - сказав Кучма.

За його словами "грати в піддавки більше не можна".

Він додав, що необхідно донести цю інформацію лідерам Німеччини і Франції в "Нормандському форматі".

"Так щоб перестати таку миротворчу позицію займати, яку ми бачимо займають (вони –ред.) останнім часом", - сказав він.

Кучма наголосив, що якщо бойовики проведуть свій "праймеріз" то покажуть, що з ними домовлятися не можна.

Як відомо, моніторингова місія ОБСЄ заявляє, що сторони конфлікту на Донбасі не забезпечують спостерігачам повний доступ і можливість здійснювати моніторинг сил і засобів на трьох ділянках лінії розмежування в рамках рамкової угоди.

21 вересня у Мінську підписано рамкове рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів.

Представник України з питань безпеки на переговорах у Мінську Євген Марчук заявив, що на розведення сил і засобів у Станиці Луганській, Золотому й Петровському на Донбасі сторони виділили 13 днів.

Проте в штабі АТО щоденно фіксують нові обстріли з боку бойовиків.

Українська правда

Теми: Кучма Мінські угоди АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Питання порушення режиму тиші бойовиками може стати ребром - Оліфер 29 вересня 2016, 18:50
Кучма: для миру тиша має бути не в трьох, а в 50 точках 23 вересня 2016, 15:11
У Мінську домовилися розвести війська на трьох ділянках 21 вересня 2016, 15:04
powered by lun.ua
Коментарі — 2
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 193.238.98.---ramusus30.09.2016 16:24
Надежда умирает последней. Нужно убрать этих решал со сторони ОРДЛО, которые мыслят пофени, тем более поддерживаемые путинской бандой.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 92.112.227.---sensor+230.09.2016 16:01
Кучма: грати в піддавки з бойовиками більше не можна

---

До этого дошли только через 2 года войны? И через 16 лет путинской власти? По-моему он и его окружение и все сторонники все 16 лет ежедневно даказывали что с ними договриваться бесмысленно. Они всегда будут нарушать договоры и врать так, что позавидовал бы Геббельс.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Лавров відмовився вибачитися за знищення "Боїнга"
Вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому" зросли до $28,3 млрд
У справі "чорної бухгалтерії" готові проекти підозр відомим людям – САП
З початку року з полону бойовиків звільнили лише 14 людей
Усі новини
Відео

120 доларів за зґвалтування. Українці зняли ролик про вартість прав жінки

Розмова

Леонід Фінберг – про свою унікальну бібліотеку: тисячі книг на їдиші та івриті