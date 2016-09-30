Кучма: играть в поддавки с боевиками больше нельзя

Представитель Украины на минских переговорах Леонид Кучма заявляет, что боевики на Донбассе не выполняют условия недавних договоренностей в Минске и этим показывают свою несостоятельность договариваться.

Об этом Леонид Кучма сказал журналистам, находясь с рабочей поездкой в Житомирской области.

"Комментировать это печально, потому что была какая-то надежда. И были заверения со стороны представителей ОРДО и ОРЛО, что они будут придерживаться этой нашей договоренности (рамочное соглашение от 21 сентября - ред.)", - сказал он.

"Над этим документом работали очень серьезные люди и представители генштаба Украины в том числе. Посчитали, что это будет какой-то шаг вперед, потому что мы покажем, что можно соблюдать режим "тишины", что можно действительно отвести и технику всю и живую силу. Но мы по тем событиям, которые происходят в последние дни, видим, что та сторона не соблюдает договоренности", - добавил Кучма.

Он высказал предположение, что это делается с целью "сорвать весь переговорный процесс".

"Не думаю, что за этим стоят маленькие командиры, потому что это серьезные политические решения, которые влекут за собой существенные последствия. Так что нам ничего не остается, как в среду в Минске поставить вопрос ребром: ребята, давайте тогда мы скажем, что мы не способны решать эти проблемы", - сказал Кучма.

По его словам, "играть в поддавки больше нельзя".

Он добавил, что необходимо донести эту информацию лидерам Германии и Франции в "нормандской формате".

"Так чтобы перестать такую миротворческую позицию занимать, которую мы видим занимают (они – ред.) в последнее время", - сказал он.

Кучма отметил, что если боевики проведут свой "праймериз" то покажут, что с ними договариваться нельзя.

Как известно, мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет, что стороны конфликта на Донбассе не обеспечивают наблюдателям полный доступ и возможность осуществлять мониторинг сил и средств на трех участках линии разграничения в рамках рамочного соглашения.

21 сентября в Минске подписано рамочное решение Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств.

Представитель Украины по вопросам безопасности на переговорах в Минске Евгений Марчук заявил, что на разведение сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском на Донбассе стороны выделили 13 дней.

Однако в штабе АТО ежедневно фиксируют новые обстрелы со стороны боевиков.

Украинская правда