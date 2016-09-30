Кучма: грати в піддавки з бойовиками більше не можна

Представник України на мінських переговорах Леонід Кучма заявляє, що бойовики на Донбасі не виконують умови нещодавніх домовленостей у Мінську і цим показують свою неспроможність домовлятися.

Про це Леонід Кучма сказав журналістам, перебуваючи з робочою поїздкою в Житомирській області.

"Коментувати це сумно, бо була якась надія. І були запевнення з боку представників ОРДО і ОРЛО, що вони будуть дотримуватися цієї нашої домовленості (рамкова угода – ред.)", - сказав він.

"Над цим документом працювали дуже серйозні люди і представники генштабу України в тому числі. Порахували, що це буде якийсь крок вперед, бо ми покажемо, що можна дотримуватися режиму "тиші", що можна дійсно відвести і техніку всю і живу силу. Але ми по тих подіях, які відбуваються в останні дні бачимо, що та сторона не дотримується домовленості", - додав Кучма.

Він висловив припущення, що це робиться із ціллю "зірвати весь переговорний процес".

"Не думаю, що за цим стоять маленькі командири, бо це серйозні політичні рішення, які тягнуть за собою суттєві наслідки. Так що нам нічого не залишається, як у середу в Мінську поставити питання ребром: хлопці, давайте тоді ми скажемо, що ми не здатні вирішувати ці проблеми", - сказав Кучма.

За його словами "грати в піддавки більше не можна".

Він додав, що необхідно донести цю інформацію лідерам Німеччини і Франції в "Нормандському форматі".

"Так щоб перестати таку миротворчу позицію займати, яку ми бачимо займають (вони –ред.) останнім часом", - сказав він.

Кучма наголосив, що якщо бойовики проведуть свій "праймеріз" то покажуть, що з ними домовлятися не можна.

Як відомо, моніторингова місія ОБСЄ заявляє, що сторони конфлікту на Донбасі не забезпечують спостерігачам повний доступ і можливість здійснювати моніторинг сил і засобів на трьох ділянках лінії розмежування в рамках рамкової угоди.

21 вересня у Мінську підписано рамкове рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів.

Представник України з питань безпеки на переговорах у Мінську Євген Марчук заявив, що на розведення сил і засобів у Станиці Луганській, Золотому й Петровському на Донбасі сторони виділили 13 днів.

Проте в штабі АТО щоденно фіксують нові обстріли з боку бойовиків.

Українська правда