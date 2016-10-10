ATR через відсутність фінансування має намір переїхати у Литву

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Понеділок, 10 жовтня 2016, 14:49

Кримськотатарський телеканал ATR заявляє про відсутність фінансування з держбюджету України. Телеканал має намір переїхати у Литву.

Про це журналісту УП повідомили на телеканалі ATR.

"У нас з Литвою багато історичних зв'язків, від них завжди багато підтримки. Наприклад, навесні виконавчий комітет Конгресу кримських татар проходив у будівлі Сейму Литви. Позиція щодо Криму у всіх політичних лідерів Литви однозначна", – пояснив головний редактор новин телеканалу Осман Пашаєв.

Він нагадав, що своєю постановою уряд обіцяв телеканалу 40 млн гривень щорічної допомоги від держави. Однак Мінфін, як зазначив Пашаєв, гроші так і не виділив.

"Останній аргумент економічний – якщо Єврокомісія буде виконувати рекомендацію про фінансову підтримку Європарламенту (пункт 9 резолюції Європарламенту по Криму 4. 02.2016), то нам фізично вигідно розміщувати телеканал на території ЄС з найменшими витратами на його утримання", – сказав Пашаєв.

За його словами, власних фінансів у каналу ледве вистачить до кінця поточного року.

Як відомо, медіагрупа ATR належить кримськотатарському бізнесменові і активісту Ленуру Іслямову. В медіагрупу також входить дитячий телеканал Lâle, радіо Meydan, яке мовить на Крим, онлайн-газета 15minut.org і видавництво Qartbaba production.

Як відомо, після незаконної анексії Криму колабораціоністська влада спочатку не давала ліцензію на мовлення незалежним ЗМІ. Потім же ATR та інші видання все ж отримали реєстрацію Роскомнадзору, але їхній роботі постійно перешкоджали.

Пізніше ці ЗМІ втратили можливість працювати в Криму і переїхали в материкову Україну.

Навесні 2015 року віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко запропонував дозволити каналу мовлення на материку.

Анастасія Рінгіс, УП

Теми: кримські татари Крим ЗМІ
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