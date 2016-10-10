ATR из-за отсутствия финансирования намерен переехать в Литву

Крымскотатарский телеканал ATR заявляет об отсутствии финансирования из госбюджета Украины. Телеканал намерен переехать в Литву.

Об этом журналисту УП сообщили на телеканале ATR.

"У нас с Литвой много исторических связей, от них всегда много поддержки. Например, весной исполнительный комитет Конгресса крымских татар проходил в здании Сейма Литвы. Позиция по Крыму у всех политических лидеров Литвы однозначна", – объяснил главный редактор новостей телеканала Осман Пашаев.

Он напомнил, что своим постановлением правительство обещало телеканалу 40 млн гривен ежегодной помощи от государства. Однако Минфин, как отметил Пашаев, деньги так и не выделил.

"Последний аргумент экономический – если Еврокомиссия будет выполнять рекомендацию о финансовой поддержке Европарламента (9 пункт резолюции Европарламента по Крыму 4. 02.2016), то нам физически выгодно размещать телеканал на территории ЕС с наименьшими расходами на его содержание", – сказал Пашаев.

По его словам, собственных финансов у канала с трудом хватит до конца текущего года.

Как известно, медиагруппа ATR принадлежит крымскотатарскому бизнесмену и активисту Ленуру Ислямову. В медиагруппу также входит детский телеканал Lâle, радио Meydan, вещающее на Крым, онлайн-газета 15minut.org и издательство Qartbaba production.

Как известно, после незаконной аннексии Крыма коллаборационистские власти не давали лицензию на вещание независимым СМИ. Потом ATR удалось возобновить работу, но им постоянно препятствовали.

Позднее эти СМИ потеряли возможность работать в Крыму и переехали в материковую Украину.

Весной 2015 года вице-премьер Вячеслав Кириленко предложил разрешить каналу вещать на материке.

Анастасия Рингис, УП