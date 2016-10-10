Посол ЄС: Сущенко має бути звільнений

00
0
Понеділок, 10 жовтня 2016, 17:03

В ЄС вважають за необхідне звільнити українського журналіста Романа Сущенка, затриманого спецслужбами Росії.

Про це заявив глава представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми засудили арешт журналіста, на нашу думку, він повинен бути звільнений", - сказав він на своїй першій прес-конференції в понеділок у Києві.

Посол підкреслив, що журналістів треба захищати незалежно від місця їх перебування: у Росії, Україні, інших країнах.

Мінгареллі, також зазначив, що не може коментувати рекомендацію Міністерства закордонних справ України для співвітчизників не відвідувати Росію.

Кореспондент "Укрінформу" у Франції Роман Сущенко був затриманий 30 вересня у Москві, де перебував із приватним візитом.

Його звинуватили у шпигунстві, заявивши, що він є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР спростували звинувачення ФСБ.

Після закритих слухань 1 жовтня суд ухвалив рішення про його арешт на два місяці - до 30 листопада. Всупереч міжнародним нормам та двостороннім домовленостям між Україною і Росією, Сущенку було відмовлено в основному праві побачитись з адвокатом та українським консулом.

7 жовтня слідство в РФ пред'явило українському журналістові офіційне звинувачення в шпигунстві.

Теми: Сущенко ЄС
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Фейгін розповів, із ким Сущенко ділить камеру в СІЗО 10 жовтня 2016, 17:03
Сущенка можуть обміняти на російського агента – Полозов 10 жовтня 2016, 13:20
Спілка журналістів РФ вимагає у ФСБ пояснень щодо Сущенка 10 жовтня 2016, 09:34
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Суд відпустив Корсунського, якого звинувачували у створенні "ЛНР"
Посол ЄС: Сущенко має бути звільнений
Геращенко: спілкування президента ПАРЄ з "фашистами" РФ не пройшло марно
У МВС сказали, на чиє прохання і чому зняли Злочевського з розшуку
Усі новини
Реформа освіти

Все, що ви хотіли знати про проект закону "Про освіту"

Кіно

6 головних фільмів жовтня