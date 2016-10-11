Бойовики застосували 152-мм артилерію біля Бердянського

За минулу добу російсько-окупаційні війська із застосуванням важкого озброєння 47 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку відбулось 27 обстрілів. Збройні провокації з боку противника відбулись із застосуванням важкого озброєння. Зокрема, зі ствольної артилерії калібру 152 мм бойовики відкрили вогонь по захисникам Талаківки і Бердянського, а із 122-мм калібру — по Широкиному.

Окрім цього, окупанти активно використовували озброєння калібрів 120 мм та 82 мм. Під вогнем з мінометів опинилися позиції сил АТО в районах Водяного, Широкиного, Мар’їнки, Талаківки. В напрямку Павлополя і Гнутового обстріли підрозділів Збройних Сил України здійснювались з використанням озброєння БМП, гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї.

На Луганському напрямку зафіксовано 17 порушень "режиму тиші". Ворог обстрілював Новозванівку, Новоолександрівку, Попасну із озброєння різного калібру підсилюючи інтенсивність вогню мінометами калібру 120 та 82 мм.

На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська 3 рази обстрілювали сили АТО.

В Авдіївці окупанти застосували міномети калібру 82 мм, а в Зайцевому — калібр 120 мм.

Раніше заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука повідомляв, що у Станиці Луганській бойовики починають процес відведення сил від лінії розмежування. Водночас, речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко не зміг підтвердити або спростувати цю інформацію.

У понеділок Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що проросійські війська не відійшли від своїх позицій у районі Станиці Луганської, незважаючи на рамкову домовленість про розведення сил, досягнуту 21 вересня у Мінську.