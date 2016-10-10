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У Станиці Луганській починається відведення сил – Тука

Понеділок, 10 жовтня 2016, 17:29

У Станиці Луганській бойовики починають процес відведення сил від лінії розмежування.

Про це повідомляє заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука у Facebook.

"Наскільки мені відомо, в Петрівському розведення відбулось і процес розмінування означених зон триває", – пише він.

"В Золотому розведення відбулось. Процес розмінування ще не розпочато", – додає Тука.

"В Станиці Луганській спостерігається початок процесу відведення сил по той бік лінії розмежування", – заявляє він.

Тука наголошує, що "процес дотримання тиші на означених дільницях дуже хиткий і може бути порушений терористами будь-якої хвилини".

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Речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко прокоментував це "Українській правді" так: "Поки що немає інформації. У будь-якому випадку, у нас на це є час – до 3-х діб".

Раніше у понеділок Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що проросійські війська не відійшли від своїх позицій у районі Станиці Луганської, незважаючи на рамкову домовленість про розведення сил, досягнуту 21 вересня у Мінську.

Теми: ДонбасМінські угоди
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