Поруч з Кримом затонув російський кран. Є загиблі

Плавучий підйомний кран затонув під час буксирування з порту "Кавказ" в Краснодарському краї в Севастополь, двох робочих врятувати не вдалося.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на екстрені служби регіону.

"О 3:40 при буксируванні з порту "Кавказ" в Севастополь в складних погодних умовах затонув плавучий кран, двох з семи робочих врятувати не вдалося", - сказав співрозмовник.

За його словами, всього на борту знаходилися 7 осіб, п'ятьох з яких вдалося евакуювати, а двоє, за попередніми даними, затонули разом з краном.

Співрозмовник також зазначив, що глибина, де сталася пригода близько 90 метрів.

Наразі час робиться комплекс заходів для організації пошуково-рятувальних робіт. Однак їх ускладнюють складні метеоумови.

За інформацією кримських окупаційних служб, це сталося в районі Ялти - в Ливадії в 4 км від берега.