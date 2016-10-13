Савченко зізналася в ПАРЄ, що таки їздила на окуповані території

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Четвер, 13 жовтня 2016, 10:05

Народний депутат України, член ПАРЄ Надія Савченко публічно заявила, що нещодавно відвідала окуповані території та "спілкувалася зі своїми тюремниками".

Про це вона заявила у своєму виступі при обговоренні українського питання в сесійній залі ПАРЄ, повідолмяє "Європейська правда".

"Я була на окупованій території досить нещодавно, і, як це не дивно, спілкувалася з тими, хто тримав мене у полоні", – заявила, зокрема, Савченко.

Вона стверджує, що змогла поспілкуватися з представниками "Д/ЛНР" настільки детально, що змогла відчути зміну їхніх настроїв.

"70% людей і навіть ті, хто тримав мене у полоні, шкодують про те, що вони підняли зброю", – стверджує народний депутат.

Раніше журналіст Олексій Мацука заявив, що, за його інформацією, Савченко намагалася потрапити до Донецька кілька тижнів тому "стежками" через Красногорівку для зустрічі з Захарченком.

Але Савченко у відповідь спростувала його слова та заявила, що давно не була в зоні АТО.

Теми: Савченко Донбас ПАРЄ
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Коментарі — 3
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IP: 46.201.176.---Viacheslav13.10.2016 11:43
Надія може і прибріхувати - заради красного слівця. То не була, то була...
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IP: 94.76.66.---samal13.10.2016 10:54
Це все слова,а дії зворотні.Припинення вогню,кордон,українське законодавство.
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IP: 194.44.160.---Семенен13.10.2016 10:50
Мир дуже приваблива і навіть життєво необхідна річ, але повернення до болота під назвою "услишать дамбас" - це не означає поверненння окупованих територій (АРК І ОРДЛО), а втрату в короткій перспективі нових, а в довготривалій і Києва.
Звичайно, візит був придуманий в ФСБ РФ, і савченко зараз почне агітувати за вибори, які вони вигідні Україні, на окупованих територіях всі тільки і мріють про відновлення України. А це лише тактичний хід, щодб легітимізувати ставлеників Кремля і показати, що Росія там ні до чого.
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