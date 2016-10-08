Савченко каже, що не намагалася зустрітися з Захарченком

Народний депутат від "Батьківщини" Надія Савченко спростовує інформацію про свою спробу зустрітися з лідером бойовиків "ДНР" Олександром Захарченком.

"Ні, це не так, це якісь вигадки журналіста", - сказала вона в ефірі каналу "112 Україна".

"Я вже півтора місяці не була в зоні АТО. Зараз у мене йдуть закордонні поїздки, і я навіть не встигаю бути в парламентській роботі", - зазначила Савченко.

Водночас вона сказала, що перемовини про зустріч "ідуть постійно".

"У Красногорівці я була не один раз, я проїжджала всю сіру зону, але це не було намагання поїхати на той бік і зустрітися з Захарченком. Такі перемовини йдуть постійно, але зустрічей не відбувається. Якщо буде відбуватися колись зустріч, ми про це скажемо", - пообіцяла вона.

Як повідомлялося, у п'ятницю журналіст Олексій Мацука заявив, що, за його інформацією, Савченко намагалася потрапити до Донецька кілька тижнів тому "стежками" через Красногорівку для зустрічі з Захарченком.

Українська правда